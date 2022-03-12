Уникальная каратистка из Украины тренирует бросать коктейли молотова

Знаменитая каратистка, добывшая для Украины единственное в истории серебро чемпионата мира, учит бросать коктейли против оккупантов

Военное время. Тренировки Аниты Серегиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Мастер спорта международного класса по карате Анита Серегина становилась чемпионкой Европейских Игр, десять раз брала медали на чемпионатах Европы, в прошлом году завоевала историческое "серебро" чемпионата мира по карате. Сегодня, помимо выступлений на соревнованиях, она также работает тренером.

В военное время Анита со своими учениками провела необычную тренировку. Нарисовав на стене импровизированные мишены, они метко бросали в них коктейли молотова. Смотрите видео тренировки:

Реклама

А всего четыре месяца назад Анита Серегина завоевала для Украины серебро на чемпионате мира-2021 по карате. Ее результат стал лучшим в истории женского карате Украины.

Летом прошлого года Анита не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио, что гарантировало бы ей бронзовую медаль. Украинка прекратила выступление на Олимпиаде после группового этапа – в шаге от медали.