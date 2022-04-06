Український військовий – найкращий спортсмен у світі! Визначне досягнення

Каратист Станіслав Горуна отримав нагороду найкращого спортсмена у березні за версією Всесвітніх ігор

Горуна - найкращий спортсмен місяцю за версією Всесвітніх ігор

Він захищає Україну в лавах ЗСУ – його визнають найкращим спортсменом місяця. Станіслав Горуна став володарем нагороди найкращого у березні за версією Всесвітніх ігор. Це неймовірне досягнення, якщо врахувати те, що наш каратист не провів жодного поєдинку за цей час, адже з першого дня війни взяв до рук автомат, аби протистояти вторгненню Росії.

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Станіслав Горуна є чинним чемпіоном Всесвітніх ігор та кваліфікувався на наступні ігри Бірмінгем-2021 у США, які були перенесені на липень 2022 року через пандемію коронавірусу.

Визнанням Горуни найкращим спортсменом місяця оргкомітет Всесвітніх ігор показав свою солідарність з Україною.

Всесвітні ігри – змагання, що проходять під патронатом МОК (Міжнародний олімпійський комітет). Турнір складається з неолімпійських видів спорту, яким як і раніше вважається і карате.

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Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Змагання з карате на олімпіаді в Токіо були проведені вперше, і там Станіслав Горуна завоював свою історичну бронзову нагороду. Цю медаль Токіо-2020 зараз український каратист виставив на аукціон, щоб допомогти ЗСУ.

Нагадаємо, Станіслав Горуна висловив свою думку про президента України.