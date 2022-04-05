Зеленський виграє вибори президента з підтримкою 99% – думка

Український каратист Станіслав Горуна розповів, чому він змінив своє ставлення до Володимира Зеленського

Станіслав Горуна підтримує Володимира Зеленського

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже півтора місяця. Наш народ згуртувався навколо протистояння агресору, який бомбардує наші міста та вбиває мирне населення.

У новій ролі виявляє себе і Президент України Володимир Зеленський, який веде за собою армію та народ, а також захищає інтереси України на міжнародній арені. Своєю думкою щодо голови держави поділився бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна.

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"Під час виборів я не підтримував Зеленського. Я, як і багато людей, скептично ставився до нього, тому що він за професією комік. Але не за своїм психічним станом і з того, що в нього всередині". І він це довів у критичній ситуації. Він показав усьому світові, що справжній чоловік. Його всі поважають, і я впевнений, що на наступних виборах він знову буде нашим президентом. Можливо, за підтримки 99% людей.

Зеленський розповів, як може закінчитись війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Нам пощастило мати такого президента. Щиро кажучи, за останні місяці він змінився. Ви не можете навіть уявити. Зовсім інша людина. Раніше він намагався грати у ці політичні ігри. Але зараз усе, що він каже, те, як він виглядає, як він поводиться, зовсім інше. Його мова впевнена. Він знає, що сказати, він каже від себе, а не те, що йому сказали його радники. Те, що ми бачимо, нам подобається, і ми готові боротися за нього".

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше був співвласником та художнім керівником "Студії Квартал-95", проте у 2019 році вирішив балотуватися у Президенти. У першому турі Зеленський набрав 30%, тоді як у другому – 73%, що дозволило йому випередити чинного на той момент голову держави Петра Порошенка.