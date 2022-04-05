Зеленский выиграет выборы президента с поддержкой 99% – мнение

Украинский каратист Станислав Горуна рассказал, почему он поменял свое отношение к Владимиру Зеленскому

Станислав Горуна поддерживает Владимира Зеленского

Полномасштабная война России против Украины длится уже полтора месяца. Наш народ сплотился вокруг противостояния агрессору, который бомбит наши города и убивает мирное население.

В новой роли проявляет себя и Президент Украины Владимир Зеленский, который ведет за собой армию и народ, а также защищает интересы Украины на международной арене. Своим мнением о главе государства поделился бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна.

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"Во время выборов я не поддерживал Зеленского. Я, как и многие люди, скептически относился к нему, потому что он по профессии комик. Но не по своему психическому состоянию и тому, что у него внутри. И он это доказал в критической ситуации. Он показал всему миру, что он настоящий мужчина. Его все уважают и я уверен, что на следующих выборах он снова будет нашим президентом. Возможно, с поддержкой 99% людей.

Зеленский рассказал, как может закончиться война / Фото: Коллаж: Сегодня

Нам повезло иметь такого президента. Честно говоря, за последние месяцы он поменялся. Вы не можете представить даже. Совсем другой человек. Раньше он пытался играть в эти политические игры. Но сейчас все, что он говорит, то, как он выглядит, как он себя ведет, совсем другое. Его речь уверенная. Он знает, что сказать, он говорит от себя, а не то, что ему сказали его советники. То, что мы видим, нам нравится и мы готовы бороться за него".

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Напомним, что Владимир Зеленский ранее был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95", однако в 2019 году решил баллотироваться в Президенты. В первом туре Зеленский набрал 30%, тогда как во втором – 73%, что позволило ему опередить действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко.