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Зеленский выиграет выборы президента с поддержкой 99% – мнение

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 апреля, 22:10
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Украинский каратист Станислав Горуна рассказал, почему он поменял свое отношение к Владимиру Зеленскому
Станислав Горуна поддерживает Владимира Зеленского
Станислав Горуна поддерживает Владимира Зеленского

Полномасштабная война России против Украины длится уже полтора месяца. Наш народ сплотился вокруг противостояния агрессору, который бомбит наши города и убивает мирное население.

В новой роли проявляет себя и Президент Украины Владимир Зеленский, который ведет за собой армию и народ, а также защищает интересы Украины на международной арене. Своим мнением о главе государства поделился бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна.

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"Во время выборов я не поддерживал Зеленского. Я, как и многие люди, скептически относился к нему, потому что он по профессии комик. Но не по своему психическому состоянию и тому, что у него внутри.

И он это доказал в критической ситуации. Он показал всему миру, что он настоящий мужчина. Его все уважают и я уверен, что на следующих выборах он снова будет нашим президентом. Возможно, с поддержкой 99% людей.

Зеленский рассказал, как может закончиться война
Зеленский рассказал, как может закончиться война / Фото: Коллаж: Сегодня

Нам повезло иметь такого президента. Честно говоря, за последние месяцы он поменялся. Вы не можете представить даже. Совсем другой человек. Раньше он пытался играть в эти политические игры.

Но сейчас все, что он говорит, то, как он выглядит, как он себя ведет, совсем другое. Его речь уверенная. Он знает, что сказать, он говорит от себя, а не то, что ему сказали его советники. То, что мы видим, нам нравится и мы готовы бороться за него".

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Напомним, что Владимир Зеленский ранее был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95", однако в 2019 году решил баллотироваться в Президенты. В первом туре Зеленский набрал 30%, тогда как во втором – 73%, что позволило ему опередить действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко.

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31 - 0 - 1
4
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5
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19 - 0 - 0
6
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8
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Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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45
2
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
3
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
22
5
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
16
6
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
14
7
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
12
8
Кевин Магнуссен

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12
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Валттери Боттас

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Alfa Romeo
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10
Ландо Норрис

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McLaren
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Юки Цунода

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AlphaTauri
4
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Пьер Гасли

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Фернандо Алонсо

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2
14
Чжоу Гуаньюй

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1
15
Мик Шумахер

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Haas
0
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#
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О
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47
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45
3
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18
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40
4
Заря
18
37:19
36
5
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33
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18
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25
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18
14:23
24
9
Верес
18
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23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
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13
15
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