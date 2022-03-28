Зеленский – крейзи украинец с большими яйцами! Британская правда от Виталия Миколенко

Игрок сборной Украины поделился мнениями англичан о нашей стране, а также рассказал о героизме отца

Миколенко поделился мнениями британцев о Зеленском / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают ежедневно терроризировать украинский народ и убивать детей. Украинские спортсмены, которые сейчас отстаивает честь нашей страны за рубежом, тяжело переживают все будни войны. Не исключение и футболист английского Эвертона Виталий Миколенко.

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

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Игрок национальной сборной поделился своими мыслями о войне ютуб-каналу Отдушивдушу, где рассказал о героизме своего отца.

Я с родителями всегда на связи. Разумеется, я здесь в безопасности, но я переживаю за друзей, за гражданских, за военных, за родителей своих. Труднее всего было на второй день. Отец уехал помогать… я не буду говорить куда. У нас на два часа меньше, я не мог остановить его, я проснулся, а он уже уехал. Слава богу, у меня сейчас есть постоянная с ним связь. Я приучил его за этот месяц, чтобы он мне писал "Все окей". Сейчас человек, который воюет и пишет каждый день – это на вес золота. Мама в Киеве. Их планы? Как у всех родителей "я никуда не поеду, это мой дом". А ты уговаривай не уговаривай.

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

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Кроме того, Виталий Миколенко рассказал об реакциях британцев на происходящее в Украине. Все как один поддерживают нашу страну, и, мягко говоря, восхищены президентом Украины.

Реально все говорят, что украинцы "крейзи". У Зеленского – большие яйца. Вот каждый день одно и то же. У него большие яйца и у вас сумасшедшие люди. Но в хорошем плане, естественно.

Александр Усик покинул Украину во время войны, ради подготовки к следующему бою на профи-ринге. Своим мнением об этом поделился Владимир Кличко.