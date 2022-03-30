Бронзова допомога ЗСУ. Олімпійський призер виставив медаль Токіо-2020 на аукціон

Український каратист Станіслав Горуна готовий поміняти найціннішу нагороду в кар'єрі на фінансову підтримку армії

Горуна виставив бронзу Токіко-2020 на аукціон / Фото: Колаж: Сьогодні

Епатажний каратист Станіслав Горуна з перших днів військової агресії з боку Росії служить у лавах Збройних сил України. Але для захисту своєї країни вважає, що цього замало!

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Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Бронзовий призер Токіо-2020 з карате виставив свою найпотаємнішу нагороду на аукціон на платформі eBay. Стартова ціна лота – 10 тисяч доларів. Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку української армії у боротьбі з російськими окупантами. Цінність медалі в тому, що змагання з карате вперше проводилися на Олімпійських іграх.

Станіслав Горуна та Луїджі Буса, Олімпіада -2020 / Фото: Reuters

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Свій вчинок Горуна прокоментував так:

Нас атакує російська армія за наказом президента Росії. Тут тисячі смертей та десятки тисяч поранених. Мільйони людей залишилися без дому, але наша армія героїчно бореться та відбиває рідну землю у ворога. Моя олімпійська медаль – найцінніша з понад 200 медалей, які я отримав за 19 років кар'єри. Вона символізує всю виконану мною роботу у спортзалі та змаганнях. Символізує кожну перемогу, яку здобув на шляху до Олімпіади. Я хочу продати її на аукціоні і підтримати свій народ у цю складну годину. Немає зараз нічого важливішого за Україну.

Раніше Горуна заявляв про бажання продати медаль, а тепер перейшов від слів до діла.