Бронзовая помощь ВСУ. Олимпийский призер выставил медаль Токио-2020 на аукцион

Эпатажный каратист Станислав Горуна с первых дней военной агрессии со стороны России служит в рядах Вооруженных сил Украины. Но для защиты своей страны считает, что этого мало!
Далее по теме
Бронзовый призер Токио-2020 по каратэ выставил свою самую сокровенную награду на аукцион на платформе eBay. Стартовая цена лота – 10 тысяч долларов. Все вырученные средства будут направлены в поддержку украинской армии в борьбе с российскими оккупантами. Ценность медали в том, что соревнования по карате впервые проводились на Олимпийских играх.
Свой поступок Горуна прокомментировал так:
Нас атакует русская армия по приказу президента России. Здесь тысячи смертей и десятки тысяч раненых. Миллионы людей остались без дома, но наша армия героически сражается и отбивает родную землю у врага.
Моя олимпийская медаль – самая ценная из более чем 200 медалей, которые я получил за 19 лет карьеры. Она символизирует всю проделанную мной работу в спортзале и соревнованиях. Символизирует каждую победу, одержанную на пути к Олимпиаде. Я хочу продать ее на аукционе и поддержать свой народ в этот сложный час. Нет сейчас ничего важнее Украины.
Ранее Горуна заявлял о желании продать медаль, а теперь перешел от слов к делу.