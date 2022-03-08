Українські русалки вибралися з Харкова: синхроністки виїхали до Італії

Наші спортсменки вже в Італії. У передмісті Рима вони зможуть тренуватися і звідти виїздити на міжнародні змагання

Збірна України із синхронного плавання вибралася з Харкова та поїхала до Італії / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

З Харкова, який вже багато днів поспіль зазнає жорстоких атак російських військ, змогла виїхати збірна України із синхронного плавання.

Дівчата втекли від війни в Італію. Сьогодні вони прибули в містечко Остію у передмісті Рима. Там вони зможуть тренуватися та продовжити підготовку до міжнародних турнірів. Хороших результатів, наші русалоньки!

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Українське синхронне плавання – одне з найсильніших у світі. На Олімпіаді-2020 у Токіо українки вибороли першу для нашої країни нагороду в артистичному плаванні.

Досягнення стане більш героїчним, якщо ви побачите, у яких умовах синхроністки готувалися до змагань.

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До речі, минулого року стало відомо, що олімпійська медалістка Токіо-2020 несподівано покинула спорт. Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри.