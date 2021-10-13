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Пора створювати діток: олімпійська медалістка Токіо-2020 несподівано покинула спорт

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
13 жовтня, 14:40
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Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри
Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри
Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри / Фото: Инстаграм

Про своє рішення 22-річна українська спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram, розмістивши текст під милим фото на березі моря. Своє рішення Аліна аргументувала відсутністю мотивації, оскільки всі свої спортивні мрії вона реалізувала. Тепер пора створювати сім'ю.

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"Пора зізнатися ... Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру, на прекрасній ноті – олімпійська медаль.
Хочу сказати величезне спасибі всім, хто допоміг прийти до цього, тренера, дівчат, масажистів, лікарів, рідних та близьких які підтримували у важкі хвилини – велике спасибі.

Чому так рано? А чого тягнути ...

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Комплект медалей з чемпіонату світу і Європи є. Олімпійська медаль, про яку мріяла з дитинства, здійснилася.
Рано чи пізно це доведеться зробити і йти шукати себе далі, створювати сім'ю, дітей", – написала Шинкаренко в своєму Instagram.

Нагадаємо, що українська синхроністка Аліна Шинкаренко завоювала бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у груповий програмі з синхронного плавання. Це була найдорожча медаль України на Іграх у Токіо. Кожна з восьми спортсменок отримала по 55 тисяч доларів.

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На останньому чемпіонаті Європи з водних видів спорту у 2021 році Шинкаренко здобула чотири медалі: три золотих і одну срібну.

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