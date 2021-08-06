Найдорожча медаль України на Олімпіаді! Синхронниці – за крок від 12 мільйонів

Збірна України з артистичного плавання посіла третій рядок у технічній програмі Ігор-2020 у Токіо – залишилося підтвердити цей результат в суботу

Збірна України з артистичного плавання / Фото: Reuters

У першій частині командних змагань з артистичного плавання наші синхронниці замкнули трійку найкращих, випередивши майже на бал своїх головних суперниць в боротьбі за бронзу – японок.

Вище розташувалися команди з ОКР і Китаю.

У суботу відбудеться вільна програма, за підсумками якої визначаться призери. Наша команда "русалок" дуже близька до "бронзи".

Відзначимо, що за Україну в Токіо в команді виступають вісім дівчат – Марина і Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко і Єлизавета Яхно.

Якщо наша команда візьме бронзу, то по 55 тисяч доларів преміальних отримає кожна з дівчат – що зробить цю нагороду найдорожчою для України в Токіо з фінансової точки зору. Вона кошутватиме 440 тисяч доларів або близько 12 млн грн.

Але третій рядок ще потрібно підтвердити 7 серпня!

Раніше бронзу в змаганнях дуетів здобули наші синхронниці Марта Федіна та Анастасія Савчук. Правда, не обійшлося без скандалу. Під час церемонії нагородження українок оголосили як представниць Олімпійського комітету Росії.