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Найдорожча медаль України на Олімпіаді! Синхронниці – за крок від 12 мільйонів

Олег Люлька Олег Люлька
6 серпня, 15:38
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Збірна України з артистичного плавання посіла третій рядок у технічній програмі Ігор-2020 у Токіо – залишилося підтвердити цей результат в суботу
Збірна України з артистичного плавання
Збірна України з артистичного плавання / Фото: Reuters

У першій частині командних змагань з артистичного плавання наші синхронниці замкнули трійку найкращих, випередивши майже на бал своїх головних суперниць в боротьбі за бронзу – японок.

Вище розташувалися команди з ОКР і Китаю.

У суботу відбудеться вільна програма, за підсумками якої визначаться призери. Наша команда "русалок" дуже близька до "бронзи".

Відзначимо, що за Україну в Токіо в команді виступають вісім дівчат – Марина і Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко і Єлизавета Яхно.

Якщо наша команда візьме бронзу, то по 55 тисяч доларів преміальних отримає кожна з дівчат – що зробить цю нагороду найдорожчою для України в Токіо з фінансової точки зору. Вона кошутватиме 440 тисяч доларів або близько 12 млн грн.

Але третій рядок ще потрібно підтвердити 7 серпня!

В тренді

Раніше бронзу в змаганнях дуетів здобули наші синхронниці Марта Федіна та Анастасія Савчук. Правда, не обійшлося без скандалу. Під час церемонії нагородження українок оголосили як представниць Олімпійського комітету Росії.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
36
26
17
79
2
flag США СШАUS
31
35
31
97
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
11
16
51
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
19
19
56
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
21
44
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
11
16
36
8
flag Італія ІталіяIT
9
10
18
37
9
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
12
31
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
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