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Пора создавать деток: олимпийская медалистка Токио-2020 неожиданно покинула спорт

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
13 октября, 14:40
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Бронзовая призер Олимпийских игр в Токио Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры
Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры
Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры / Фото: Инстаграм

О своем решении 22-летняя украинская спортсменка написала на своей странице в Instagram, разместив текст под милым фото на берегу моря. Свое решение Алина аргументировала отсутствием мотивации, поскольку все свои спортивные мечты она реализовала. Теперь пора создавать семью.

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"Пора признаться…Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру, на прекрасной ноте – олимпийская медаль.
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог прийти к этому, тренера, девочки, массажисты, доктора, родные и близкие, которые поддерживали в трудные минуты – спасибо большое.

Почему так рано? А чего тянуть…

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Комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть. Олимпийская медаль, которая была мечта с детства, исполнилась.
Рано или поздно это придётся сделать и идти искать себя дальше, создавать семью, деток", – написала Шинкаренко в своем Instagram.

Напомним, что украинская синхронистка Алина Шинкаренко завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в групповой программе по синхронному плаванию. Это была самая дорогая медаль Украины на Играх в Токио. Каждая из восьми спортсменок получила по 55 тысяч долларов.

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На последнем чемпионате Европы по водным видам спорта в 2021 году Шинкаренко добыла четыре медали: три золотых и одну серебряную.

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