Як після бомбардування: призерка Олімпіади показала умови у харківській лікарні

На Олімпіаді-2020 у Токіо українки вибороли першу для нашої країни нагороду в артистичному плаванні. Досягнення стане більш героїчним, якщо ви побачите, за яких умов синхроністки готуються до змагань

Жахливі кадри з диспансеру у Харкові / Фото: Instagram

Щороку спортсменки проходять плановий медогляд у Обласному лікарсько-фізкультурному диспансері у Харкові. Проте стан медустанови викличе жах навіть у любителів постапокаліптичного жанру.

Жахливими кадрами поділилася у себе в Instagram синхроністка Аліна Шинкаренко.

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Можна подумати, що в диспансері зараз відбувається реконструкція, адже на відео видно нові вікна та двері. Але за словами спортсменки, з минулого року тут нічого не змінилося.

"Ми проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося".

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Тут проходять обстеження усі харківські спортсмени. І ми, зокрема, оскільки команда збірної із синхронного плавання базується у Харкові", – цитує Аліну ua.tribuna.com.

До речі, нещодавно ми писали, що олімпійська медалістка Токіо-2020 зненацька залишила спорт. Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри.