Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Реал - Шахтер: онлайн Реал - Шахтер: онлайн 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Паралимпиада Медали Видео Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Как после бомбежки: призерка Олимпиады показала условия в харьковской больнице

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 18:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Олимпиаде-2020 в Токио украинки завоевали первую для нашей страны награду в артистическом плавании. Достижение станет более героичным, если вы увидите, в каких условиях синхронистки готовятся к соревнованиям
Ужасные кадры из диспансера в Харькове
Ужасные кадры из диспансера в Харькове / Фото: Instagram

Ежегодно спортсменки проходят плановый медосмотр в Областном врачебно-физкультурном диспансере в Харькове. Однако состояние медучреждения вызовет ужас даже у любителей постапокалиптического жанра.

Жуткими кадрами поделилась у себя в Instagram синхронистка Алина Шинкаренко.

Реклама

Можно подумать, что в диспансере сейчас проходит реконструкция, ведь на видео видно новые окна и двери. Но, по словам спортсменки, с прошлого года здесь ничего не изменилось.

"Мы проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и все будет хорошо. Но, как видите, спустя год там нечего не изменилось.

Реклама

Тут проходят обследования все харьковские спортсмены. И мы в том числе, поскольку команда сборной по синхронному плаванию базируется в Харькове", – цитирует Алину ua.tribuna.com.

Кстати, недавно мы писали, что олимпийская медалистка Токио-2020 неожиданно покинула спорт. Бронзовая призер Олимпийских игр в Токио Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Реал

Сегодня

19:45

Шахтер

1.24

7.00

14.5

Заря

Завтра

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
Показать больше
Пятница, 5 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 6 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять