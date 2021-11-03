Как после бомбежки: призерка Олимпиады показала условия в харьковской больнице

На Олимпиаде-2020 в Токио украинки завоевали первую для нашей страны награду в артистическом плавании. Достижение станет более героичным, если вы увидите, в каких условиях синхронистки готовятся к соревнованиям

Ужасные кадры из диспансера в Харькове / Фото: Instagram

Ежегодно спортсменки проходят плановый медосмотр в Областном врачебно-физкультурном диспансере в Харькове. Однако состояние медучреждения вызовет ужас даже у любителей постапокалиптического жанра.

Жуткими кадрами поделилась у себя в Instagram синхронистка Алина Шинкаренко.

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Можно подумать, что в диспансере сейчас проходит реконструкция, ведь на видео видно новые окна и двери. Но, по словам спортсменки, с прошлого года здесь ничего не изменилось.

"Мы проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и все будет хорошо. Но, как видите, спустя год там нечего не изменилось.

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Тут проходят обследования все харьковские спортсмены. И мы в том числе, поскольку команда сборной по синхронному плаванию базируется в Харькове", – цитирует Алину ua.tribuna.com.

Кстати, недавно мы писали, что олимпийская медалистка Токио-2020 неожиданно покинула спорт. Бронзовая призер Олимпийских игр в Токио Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры.