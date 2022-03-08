Украинские русалки выбрались из Харькова: синхронистки выехали в Италию

Наши спортсменки уже в Италии. В пригороде Рима они смогут тренироваться и оттуда отправляться на международные соревнования

Сборная Украины по синхронному плаванию выбралась из Харькова и уехала в Италию / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Из Харькова, который уже много дней подряд подвергается жестоким атакам российских войск, смогла выехать сборная Украины по синхронному плаванию.

Девушки бежали от войны в Италию. Сегодня они прибыли в городок Остия в пригороде Рима. Там они смогут тренироваться и продолжить подготовку к международным турнирам. Хороших результатов, наши русалки!

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Украинское синхронное плавание – одно из самых сильных в мире. На Олимпиаде-2020 в Токио украинки завоевали первую для нашей страны награду в артистическом плавании.

Достижение станет более героическим, если вы увидите, в каких условиях синхронистки готовились к соревнованиям.

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К слову, в прошлом году стало известно, что олимпийская медалистка Токио-2020 неожиданно покинула спорт. Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Алина Шинкаренко объявила о завершении спортивной карьеры.