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Українська шаблістка вийшла на балкон у спокусливому купальнику

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 серпня, 15:27
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Олена Кравацька підтвердила статус найвідвертішої фехтувальниці країни, опублікувавши гарячі знімки з Буковеля
Українська шаблістка Олена Кравацька
Українська шаблістка Олена Кравацька / Фото: Instagram

29-річна Олена Кравацька, яка вигравала срібло Олімпіади-2016 і чемпіонату світу-2015 в командній шаблі, нагадала про себе яскравою фотосесією на балкончику в Буковелі.

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Природа на фоні спортсменки не менш прекрасна, ніж Олена. Так в Instagram написала сама Кравацька.

За словами Олени Кравацької, останнім часом вона навчилася бути щасливою.

"З кожним роком я стаю тільки гарнішою і мудрішою – це не самолюбування, а істина. Я, нарешті, навчилася жити в сьогоденні. Головне моє відкриття – я можу бути незалежна від стосунків і, виявляється, в мені самій стільки любові, що я можу нею обдаровувати себе і тих, хто її потребує", – каже шаблістка

Раніше Кравацька засвітила тату під інтимним місцем. Під грудьми у шаблістки вибита дата "19.02.2018". Для Олени вона особлива, адже саме цього дня спортсменка стала мамою, народивши сина.

Додамо, що наприкінці минулого року Кравацька потрапила в лікарню – у її синочка Івана діагностували двосторонню пневмонію. "Стільки криків я ще не чула", – розповідала тоді шаблістка.

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