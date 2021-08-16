Яка фігура! Дружина легенди Динамо вразила новим фото в Instagram

Дружина колишнього гравця київського Динамо і збірної України Олега Гусєва Марія похвалилася новим фото в Instagram, зваливши наповал своєю ідеальною фігурою. Підписники в захваті!

Марія Гусєва вражає ідеальною фігурою / Фото: Instagram

Дівчина показала знімок, на якому вона зображена в бежевому сітчастому бікіні. Марія насолоджується сонячними променями десь в Греції, судячи по геотегу.

Марія тримає клініку естетичної медицини і косметології в Києві. Дівчина регулярно дає поради своїм підписницям по догляду за своєю красою. Не дивно, що на сторінку красуні підписано майже 40 тисяч фоловерів.

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