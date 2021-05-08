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Українка гуляє по дахах в Португалії: смілива вилазка чемпіонки Європейських ігор

8 травня, 22:21

Олена Павлова Олена Павлова

Бігунка Ганна Рижикова готується до Олімпіади-2020 на Токіо за кордоном, а у вільний час вибралася на екскурсію по квітучому і сонячного Алгарве

Анна Рижикова

Анна Рижикова / Фото: Instagram

Чарівна українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка готується до Олімпійських ігор-2020 у Португалії, доторкнулася до прекрасного. Чемпіонка Європейських ігор в команді і естафеті безстрашно прогулялася по дахах сонячного Алгарве. Раніше українську красуню-бігунку порівняли з рожевою пантерою.

"Доторкнутися до прекрасного", – описала свою сміливу і барвисту вилазку до квітів і дахів в Instagram Рижикова

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"Гарнооооо", – прокоментував олімпійський чемпіон Олег Верняєв. "Квіточка серед квіточок", "Сукня – просто космос! І ти – теж", – захоплювалися фоловери Анни. А на питання про прогулянки по дахах Рижикова відповіла: "Буває іноді".

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31-річна Рижикова спеціалізується в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Також виступає в естафеті 4х400 метрів. Анна завойовувала бронзову медаль чемпіонату Європи 2012 року з бігу на 400 метрів з бар'єрами, а в 2018-м взяла вже срібну нагороду на першості континенту.

Раніше сексуальна Марина Бех вразила фанатів фотографією в міні-купальнику.

Відео: Сьогодні

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