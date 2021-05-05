Ледь не поховали заживо: як олімпійська чемпіонка "воскресла" після авіакатастрофи

Бетті Робінсон (№879) виграє "золото" Олімпіади-1928 / Фото: Getty Images
Якось повертаючись зі школи Бетті Робінсон запізнилася на приміський поїзд. Дівчина побачила, як від'їзджає потяг і кинулася за ним. За цією гонитвою з вікна вагона спостерігав її вчитель, колишній бігун. Він очам своїм не повірив, коли побачив, що Бетті наздогнала поїзд і заскочила на підніжку. З цього все і почалося...
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Вбігла в історію
Робінсон була настільки швидкою, що вже після трьох місяців тренувань пройшла кваліфікацію на Олімпіаду. В Амстердамі-1928 Бетті стала першою в історії жінкою, яка виграла золоту олімпійську медаль у легкій атлетиці. У 16 років перемогла на стометрівці з світовим рекордом – 12,2!
На батьківщині її зустріли з почестями, віддячили купою подарунків, в тому числі годинником з діамантами. І сподівалися, що на домашній Олімпіаді-1932 Лос-Анджелесі Робінсон знову буде чемпіонкою.
Літак упав в болото
Але за рік до Ігор трапилася біда. Бетті погодилася політати на біплані з двоюрідним братом. Літак звалився з висоти 200 метрів в болото.
Дівчину знайшов рятувальник – з відкритими переломами ноги і руки, розбитою головою. Спортсменка не подавала ніяких ознак життя. Її відправили в морг.
Не поховали олімпійську чемпіонку по чистій випадковості. Хтось помітив у Бетті легкий подих. Її у ту ж мить відвезли в госпіталь. Але прогнози лікарів були невтішними. Якщо вона і виживе, то назавжди залишиться інвалідом.
Повернулася – і перемогла
Довгі місяці в лікарні, інвалідна коляска, пару кроків в день, тренування...
Бетті Робінсон зробила неможливе. Вона відновила кар'єру. І почала підготовку до Олімпійських ігор 1936 року. Була одна заковика. Через травму коліно дівчини повністю не згиналося і вона не могла зробити низький старт. Рішення було знайдено. Бетті заявили в естафетну команду і поставили на третій етап, де низький старт не потрібен.
На Іграх в Берліні збірна Німеччини впустила естафетну паличку і "золото" взяли американки. Так Бетті Робінсон стала дворазовою олімпійською чемпіонкою .
Після Олімпіади Бетті завершила кар'єру. Працювала тренером, судила змагання. Вийшла заміж і народила двох дітей. Померла у віці 87 років.
Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії