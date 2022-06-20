Українка-екстремалка здобула історичний успіх у Кракові (відео)

Вікторія Ус стала першою в історії представницею України на п'єдесталі Кубка світу в екстремальному слаломі

Гордість українського гребного слалому - Вікторія Ус / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська спортсменка Вікторія Ус здобула бронзову медаль в екстремальному слаломі на Кубку світу, що проходить у польському Кракові. Раніше Ус потрапила в історію Олімпійських ігор.

Вікторія Ус стала першою українкою, яка піднялася на п'єдестал в екстремальному слаломі за всю історію. Золото здобула представниця Нідерландів Мартіна Вегманн, срібло біля австралійки Ноемі Фокс.

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Варто зазначити, що ця дисципліна дебютує на наступних Олімпійських іграх, які відбудуться у Парижі влітку 2024 року, повідомляє Isport.

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Нагадаємо, що Олімпіаді-2020 Вікторія Ус пробилася до фіналу гребного слалому на байдарці, а потім і на каное. В інтерв'ю "Сегодня" українка розкрила секрет свого тріумфу в Токіо: "Енергетично заряджена символіка".

Патріотка Ус на Іграх-2020 в Токіо