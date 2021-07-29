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Олімпіада 2020 в Токіо

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Енергетично заряджена символіка: українка розкрила секрет свого тріумфу в Токіо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 липня, 17:05
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Вікторія Ус розповіла, як зірка світового слалому носила їй розмальовки в номер і чому у неї найкрутіший човен на Олімпійських іграх
Вікторія Ус - у фіналі слалому на каное
Вікторія Ус - у фіналі слалому на каное / Фото: REUTERS

Українка Вікторія Ус – унікальна спортсменка. На Олімпіаді-2020 вона пробилася у фінал гребного слалому на байдарці, а потім і на каное. У Токіо подібне вдалося лише легендарній Джесіці Фокс – семикратній чемпіонці світу.

- Я задоволена, що змогла реалізувати себе і потрапити у два фінали. Хоча не дуже задоволена виступом в каное. Могла бути вище сьомого місця. Допустила грубі помилки, але відчувала сили в руках, відчувала, що можу додати. Це дуже класно бути в двох фіналах, але сумно, що не вдалося виступити краще.

- Що пішло не так під час фіналу в каное?

- Можливо, втрата концентрації. У нас, якщо ти втрачаєш увагу на частки секунди, пропускаєш пів гребка, то твій план руйнується. У слаломі неможливо мати ідеальну гонку, всі припускаються помилок. Але важливо, як швидко ти їх можеш виправити.

- У профайлі на сайті МОК написано, що ваш кумир – Джессіка Фокс. Яка тільки що стала олімпійською чемпіонкою. Вдалося з нею познайомитися?

- Насправді у нас такий вид спорту, що ми один з одним дружимо. Спілкуємося постійно. І якщо виникають якісь проблеми, то допомагаємо один одному. Коли мене закрили на ізоляцію Фокс приносила мені в номер пазли, розмальовки, щоб я зайняла свій час. Подібне робили і інші. Навіть велосипед мені принесли в кімнату, щоб я тримала себе у формі. Вони розуміли, що таке підготовка до Олімпійських ігор. І як важливо тренуватися.

В тренді

- Раз у вас така дружба, то сьогодні плануєте влаштувати вечірку? Ігри для представників слалому закінчилися.

- Ми і так постійно зустрічаємося, спілкуємося – в їдальні, на вулиці. Виходимо на прогулянки. Можливо, якщо вирішимо, то організуємо якусь спільний вечерю. Але п'янки точно не буде.

- У вас дуже класне каное. У патріотичному розфарбуванні.

- В якийсь момент мені захотілося чогось патріотичного. Такого, що лягає мені на душу. Я знайшла таку символіку. І ми зробили до Токіо крутий дизайн. Я дуже задоволена. Мені подобається. Кажуть, це енергетично заряджена символіка, тому з нею – фінал гарантований.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сегодня"

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Країна
Золото
Срібло
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flag Японія ЯпоніяJP
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flag США СШАUS
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flag Південна Корея Південна КореяKR
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