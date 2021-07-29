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Энергетически заряженная символика: украинка раскрыла секрет своего триумфа в Токио

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июля, 17:05
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Виктория Ус рассказала, как звезда мирового слалома носила ей раскраски в номер и почему у нее самая крутая лодка на Олимпийских играх
Виктория Ус - в финале слалома на каноэ
Виктория Ус - в финале слалома на каноэ / Фото: REUTERS

Украинка Виктория Ус – уникальная спортсменка. На Олимпиаде-2020 она пробилась в финал гребного слалома на байдарке, а затем и на каноэ. В Токио подобное удалось лишь легендарной Джессике Фокс – семикратной чемпионке мира.

- Я довольна, что смогла реализовать себя и попасть в два финала. Хотя не очень довольна выступлением в каноэ. Могла быть выше седьмого места. Допустила грубые ошибки, но чувствовала силы в руках, чувствовала, что могу добавить. Это очень классно быть в двух финалах, но грустно, что не удалось выступить лучше.

- Что пошло не так во время финала в каноэ?

- Возможно, потеря концентрации. У нас, если ты теряешь внимание на доли секунды, пропускаешь пол гребка, то твой план рушится. В слаломе невозможно иметь идеальную гонку, все допускают ошибки. Но важно, как быстро ты их можешь исправить.

- В профайле на сайте МОК написано, что ваш кумир – Джессика Фокс. Которая только что стала олимпийской чемпионкой. Удалось с ней познакомиться?

- На самом деле у нас такой вид спорта, что мы друг с другом дружим. Общаемся постоянно. И если возникают какие-то проблемы, то помогаем друг другу. Когда меня закрыли на изоляцию Фокс приносила мне в номер пазлы, разрисовки, чтобы я заняла свое время. Подобное делали и другие. Даже велосипед мне принесли в комнату, чтобы я держала себя в форме. Они понимали, что такое подготовка к Олимпийским играм. И как важно тренироваться.

В тренде

- Раз у вас такая дружба, то сегодня планируете устроить вечеринку? Игры для представителей слалома закончились.

- Мы и так постоянно встречаемся, общаемся – в столовой, на улице. Выходим на прогулки. Возможно, если решим, то организуем какой-то совместный ужин. Но пьянки точно не будет.

- У вас очень классное каноэ. В патриотической раскраске.

- В какой-то момент мне захотелось чего-то патриотического. Такого, что ложится мне на душу. Я нашла такую символику. И мы сделали к Токио крутой дизайн. Я очень довольна. Мне нравится. Говорят, это энергетически заряженная символика, поэтому с ней – финал гарантирован.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня"

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