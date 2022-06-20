Украинка-экстремалка добилась исторического успеха в Кракове (видео)

Виктория Ус стала первой в истории представительницей Украины на пьедестале Кубка мира в экстремальном слаломе

Гордость украинского гребного слалома - Виктория Ус / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинская спортсменка Виктория Ус завоевала бронзовую медаль в экстремальном слаломе на Кубке мира, который проходит в польском Кракове. Ранее Ус попала в историю Олимпийских игр.

Виктория Ус стала первой украинкой, поднявшейся на пьедестал в экстремальном слаломе за всю историю. Золото добыла представительница Нидерландов Мартина Вегманн, серебро у австралийки Ноэми Фокс.

Реклама

Стоит отметить, что данная дисциплина дебютирует на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже летом 2024 года, сообщает Isport.

Реклама

Напомним, что Олимпиаде-2020 Виктория Ус пробилась в финал гребного слалома на байдарке, а затем и на каноэ. В интервью "Сегодня" украинка раскрыла секрет своего триумфа в Токио: "Энергетически заряженная символика".

Патриотка Ус на Играх-2020 в Токио / Фото: REUTERS