Українець переміг росіянина! Неймовірна допомога нашій армії

Параканоїст Сергій Ємельянов зібрав для ЗСУ близько мільйона гривень після торгів своєї золотої медалі Токіо-2020

Паралімпійський чемпіон Ємельльянов допоміг ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Паралімпійський успіх Токіо-2020 Сергій Ємельянов відзначив ще у вересні минулого року, коли на фініші випередив російського опонента. Але війна змінила пріоритети. І головна перемога життя ще попереду. Щоб допомогти своїй країні паралімпійський чемпіон у веслуванні на каное, вирішив виставити на торги свою золоту медаль.

Сергій Ємельянов – переможець Паралімпіади / Фото: Getty Images

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За два тижні аукціону вдалося зібрати майже 1 000 000 гривень. Наразі триває процес перерахування коштів, а всі виручені гроші від продажу Ємельянов перенаправить на потреби української армії. У пріоритеті: бронежилети, тепловізори та автомобіль для перевезень

Але ж історія на цьому не завершилася! Золота медаль Токіо-2020 залишається у Сергія Ємельянова!

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/ Фото: Facebook Соломії Вітвіцької

Драматичну історію солідарності та поваги поділилася Соломія Вітвіцька у своєму Facebook . Справа в тому, що аукціон виграла одна з найбільших криптобірж в Європі WhiteBIT. СЕО компанії вирішили повернути паралімпійську нагороду українському чемпіону, оскільки медаль має належати законному власнику.

Неймовірна історія зі щасливим кінцем. Світ з Україною!

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Перший транш допомоги ЗСУ вже направив Юрій Вірт, який продав на аукціоні свою медаль за перемогу у Кубку УЄФА у 2009 році .