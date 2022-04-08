Украинец победил россиянина! Невероятная помощь нашей армии

Параканоист Сергей Емельянов собрал для ВСУ около миллиона гривен после торгов своей золотой медали Токио-2020

Паралимпийский чемпион Емельянов помог ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Паралимпийский успех Токио-2020 Сергей Емельянов отметил еще в сентябре прошлого года, когда на финише опередил российского оппонента. Но война изменила приоритеты. И главная победа жизни еще впереди. Чтобы помочь своей стране паралимпийский чемпион по гребли на каноэ, принял решение выставить на торги свою золотую медаль.

Сергей Емельянов – победитель Паралимпиады / Фото: Getty Images

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За две недели аукциона получилось собрать почти 1 000 000 гривен. Сейчас идет процесс перечисления денежных средств, а все вырученные средства от продажи Емельянов перенаправит на нужды украинской армии. В приоритет: бронежилеты, тепловизоры и автомобиль для перевозок

Но история на этом не закончилась! Золотая медаль Токио-2020 остается у Сергея Емельянова!

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Емельянов продал на аукционе золотую медаль Токио-2020 и помог ВСУ / Фото: Facebook Соломії Вітвіцької

Драматической историю солидарности и уважения поделилась Соломия Витвицкая в своем Facebook. Дело в том, что аукцион выиграла одна из наибольших криптобирж в Европе WhiteBIT. СЕО компании решили вернуть паралимпийскую награду украинскому чемпиону, так как медаль должна принадлежать законному владельцу.

Невероятная история со счастливым концом. Мир с Украиной!

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Первый транш помощи ВСУ уже направил Юрий Вирт, который продал на аукционе свою медаль за победу в Кубке УЕФА в 2009 году.