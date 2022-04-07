Захисну амуніцію передано військовим. Перший транш допомоги від переможця Кубка УЄФА

Юрій Вірт із виручених на аукціоні коштів закупив та передав українській армії каски та рації

Юрій Вірт виставив на аукціон для допомоги ЗСУ головну нагороду кар'єри / Фото: Колаж: Сьогодні

Юрій Вірт дотримав свого слова. Після проведення торгів чемпіонської медалі за перемогу у Кубку УЄФА 2009 року, екс-голкіпер донецького Шахтаря закупив та передав ЗСУ необхідну амуніцію.

Усього з аукціону Вірт виручив 220 тисяч гривень. Першу частину коштів головний тренер Вереса витратив на каски та рації, які особисто вже передав українським захисникам Друга партія – це бронежилети, які будуть доставлені на передову. Постачання цього обмундирування в процесі.

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Юрій Вірт / Фото: Facebook Yuriy Virt

Також Юрій Вірт веде інформаційну війну проти агресора. Футбольний фахівець упевнений, що звинувачує лише Путіна у цій війні мало, бо винний увесь російський народ.

Алієв та Мілевський зіграли у футбол у Києві / Фото: Instagram aliev_sasha8

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Тим часом у столиці України почав відроджуватись футбол. Відомі українські гравці різного віку зіграли дружній матч проти мешканців Оболонського району Києва.