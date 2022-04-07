Захисну амуніцію передано військовим. Перший транш допомоги від переможця Кубка УЄФА

Юрій Вірт дотримав свого слова. Після проведення торгів чемпіонської медалі за перемогу у Кубку УЄФА 2009 року, екс-голкіпер донецького Шахтаря закупив та передав ЗСУ необхідну амуніцію.
Усього з аукціону Вірт виручив 220 тисяч гривень. Першу частину коштів головний тренер Вереса витратив на каски та рації, які особисто вже передав українським захисникам Друга партія – це бронежилети, які будуть доставлені на передову. Постачання цього обмундирування в процесі.
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Також Юрій Вірт веде інформаційну війну проти агресора. Футбольний фахівець упевнений, що звинувачує лише Путіна у цій війні мало, бо винний увесь російський народ.
Тим часом у столиці України почав відроджуватись футбол. Відомі українські гравці різного віку зіграли дружній матч проти мешканців Оболонського району Києва.