Українця Падуна не взяли на найпрестижніший старт року, хоча така спокуса була

Висхідна зірка українського велоспорту Марк Падун не прийме участь у Тур де Франс-2021 складі своєї команди Bahrain Victorious

Українець Марк Падун виграв 7-й етап велобагатоденки Критеріум Дофіне / Фото: Reuters

Український велогонщик Марк Падун, який здобув дві перемоги на багатоденці Крітеріум Дофіне, включаючи королівський гірський етап, не ввійшов до складу команди Bahrain Victorious на елітний Тур де Франс-2021. Хоча здавалося, що останні успіхи 24-річного донеччанина допоможуть йому зміцнити свої позиції.

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"Після Крітеріум Дофіне була спокуса повезти Марка Падуна на Тур. Те ж стосується Джино Медера після його перемог на Джиро і Турі Швейцарії. Але вони молоді таланти, у яких свої цілі на сезон. Команда повинна стежити за довгостроковим проектом для цих гонщиків", – прокоментував рішення директор Bahrain Victorious Роджер Хеммонд

Найпрестижніший гранд-тур велоспорту Тур де Франс-2021 стартує 26 червня в Бресті, а завершиться традиційно 28 липня в Парижі.

Раніше українець самокритично відреагував на друге місце на Джиро д'Італія.