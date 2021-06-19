19 червня 16:00 Відео
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 45+1’
Португалія 1
Німеччина 2
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Українця Падуна не взяли на найпрестижніший старт року, хоча така спокуса була

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 18:46
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Висхідна зірка українського велоспорту Марк Падун не прийме участь у Тур де Франс-2021 складі своєї команди Bahrain Victorious
Українець Марк Падун виграв 7-й етап велобагатоденки Критеріум Дофіне
Українець Марк Падун виграв 7-й етап велобагатоденки Критеріум Дофіне / Фото: Reuters

Український велогонщик Марк Падун, який здобув дві перемоги на багатоденці Крітеріум Дофіне, включаючи королівський гірський етап, не ввійшов до складу команди Bahrain Victorious на елітний Тур де Франс-2021. Хоча здавалося, що останні успіхи 24-річного донеччанина допоможуть йому зміцнити свої позиції.

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"Після Крітеріум Дофіне була спокуса повезти Марка Падуна на Тур. Те ж стосується Джино Медера після його перемог на Джиро і Турі Швейцарії. Але вони молоді таланти, у яких свої цілі на сезон. Команда повинна стежити за довгостроковим проектом для цих гонщиків", – прокоментував рішення директор Bahrain Victorious Роджер Хеммонд

Найпрестижніший гранд-тур велоспорту Тур де Франс-2021 стартує 26 червня в Бресті, а завершиться традиційно 28 липня в Парижі.

Раніше українець самокритично відреагував на друге місце на Джиро д'Італія.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Португалія
1
3:0
3
3
Угорщина
2
1:4
1
4
Німеччина
1
0:1
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1
Відео Про матч
1:2 (45+1’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
Понеділок, 21 червня
19:00
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