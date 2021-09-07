Україна перевершила Росію на ЧС з веслування: відео історичного заїзду

Золота українська команда / Фото: Федерація каное України
Дмитро Даниленко, Віталій Бистревський, Василь Смілка і Олександр Зайцев перемогли на дистанції 500 метрів. Це перше подібне досягнення України в цій дисципліні.
За спинами українців залишилися поляки та росіяни.
ЧС з веслування серед юніорів та молоді U-23
Байдарка-четвірка. 500 метрів
- 1. Україна – 1.24,26
- 2. Польща – 1.24,96
- 3. Росія – 1.25,28
Загалом в Португалії українські веслувальники вибороли 5 медалей (1 золоту, 3 срібні і 1 бронзову), що стало найкращим результатом нашої збірної з 2016 року.
Про це повідомляє Федерація каное України.