Здивований, що Росію нагороджують під музику гея: американський журналіст висміяв РФ

Відомий американський журналіст Філіп Херш був дуже здивований, що під час нагородження призерів чемпіонату світу з фігурного катання у Стокгольмі замість гімну Росії грала музика композитора Петра Чайковського, який був гомосексуалістом. Адже в РФ є чимало законів проти секс-меншин.

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"Іронія використання музики Чайковського в якості заміни гімну Росії мене вразила: країна з обурливими антигомосексуальними законами та інституціоналізованою гомофобією відзначає свої спортивні успіхи музикою генія, який був геєм", – написав Герш у Twitter

Російська танцювальна пара Вікторія Синицина/Микита Кацалапов на нагородженні / Фото: Reuters

За честь російського спорту в ту ж мить заступився коментатор Дмитро Губернієв:

"Мені шкода, коли люди починають бути настільки недалекоглядними, недалекими і безкультурними. Нікому немає діла до орієнтації Чайковського. Так само, як немає діла, як мені здається, до орієнтації Фредді Меркьюрі, Елтона Джона, Джорджа Майкла або Джина Сіммонса. В останнього взагалі було більше понад три тисячі жінок, а фотографію кожної він дбайливо вклеював в альбом. Мені здається, ці люди намагаються заявити про себе за наш рахунок. Ми можемо їм сміливо сказати: "shut up" (заткніться. – Ред.)", – сказав Губернієв Чемпіонату

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Нагадаємо, що гімн Росії не може звучати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства. ВАДА покарала РФ після махінацій Московської антидопінгової лабораторії. Спочатку Росія хотіла, щоб замість гімну звучала "Катюша", але вона була відхилена Спортивним арбітражним судом.

Тепер Олімпійський комітет Росії (ОКР) звернувся в МОК з проханням використовувати музику Петра Чайковського замість гімну РФ на Олімпійських іграх.

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