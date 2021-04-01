Удивлен, что Россию награждают под музыку гея: американский журналист высмеял РФ

На чемпионате мира по фигурному катанию для российских спортсменов играла музыка композитора Петра Чайковского

Известный американский журналист Филипп Херш был очень удивлен, что во время награждения призеров чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме вместо гимна России играла музыка композитора Петра Чайковского, который был гомосексуалистом. Ведь в РФ есть немало законов против секс-меньшинств.

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"Ирония использования музыки Чайковского в качестве замены гимна России меня поразила: страна с возмутительными антигомосексуальными законами и институционализированной гомофобией отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем", — написал Херш в Twitter

Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов на награждении / Фото: Reuters

За честь российского спорта тут же вступился комментатор Дмитрий Губерниев:

"Мне жалко, когда люди начинают быть настолько недальновидными, недалекими и бескультурными. Никому нет дела до ориентации Чайковского. Точно так же, как нет дела, как мне кажется, до ориентации Фредди Меркьюри, Элтона Джона, Джорджа Майкла или Джина Симмонса. У последнего вообще было больше трех тысяч женщин, а фотографию каждой он заботливо вклеивал в альбом. Мне кажется, эти люди пытаются заявить о себе за наш счет. Мы можем им смело сказать: "shut up" ("заткнитесь". – Ред.)", – сказал Губерниев Чемпионату

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Напомним, что гимн России не может звучать на Олимпийских играх и чемпионатах мира из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. ВАДА наказала РФ после махинаций Московской антидопинговой лаборатории. Сначала Россия хотела, чтобы вместо гимна звучала "Катюша", но она была отклонена Спортивным арбитражным судом.

Теперь Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой использовать музыку Петра Чайковского вместо гимна РФ на Олимпийских играх.

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