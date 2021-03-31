Скандал у фігурному катанні: росіянок запідозрили у махінаціях з гормонами

Американський журналіст Дейв Ліз озвучив нові підозри в махінаціях в російському спорті. Цього разу в центрі уваги опинилися фігуристки. На думку Ліза, багато російських фігуристок приймають блокатори гормонів. Нагадаємо, що через махінації з допінгом Росія усунута від міжнародних змагань до кінця 2022 року.
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"Не думаю, що хтось звинувачує Щербакову лише в тому, що вона худа. Є інші підстави вважати, що Анна не здорова. Наприклад, її волосся і так далі.
Мені подобається її катання, але я щиро турбуюся про здоров'я всіх фігуристок з групи Етері Тутберідзе і я не маю наміру за це вибачатися. Ми бачили занадто багато зламаних спортсменок, яких просто викидали.
Багато фігуристкок сідають на гормональну терапію. Звідки мені це відомо? У російському фігурному катанні це обговорюється давно. Це не секрет", – написав Ліз, якого цитує Championat.
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