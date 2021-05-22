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Ударом ногою в голову українець вирвав золото Європи за 6 секунд до фінального гонгу

Олена Павлова Олена Павлова
22 травня, 16:48
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Титулований каратист Станіслав Горуна на чемпіонаті континенту-2021 хорватському Поречі дотиснув 5-разового чемпіона світу Рафаеля Агаєва
/ Фото: Getty Images

У неймовірному фіналі чемпіонату Європи з карате в хорватському Поречі львів'янин Станіслав Горуна вирвав золоту медаль для України. раніше одеситка Анжеліка Терлюга виграла турнір в Португалії , Знищивши каратистку з Єгипту.

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У фінальній битві турніру до 75 кг Горуна переміг свого принципового суперника з Азербайджану, 5-кратного чемпіона світу і 11-кратного чемпіона Європи Рафаеля Агаєва. Бій завершився з рахунком – 3: 1 на користь українського каратиста.

Розв'язка боротьби за титул наступила на останній хвилині протистояння. За 34 секунди до завершення бою один бал заробив Агаєв. Але Станіслав Горуна не здавався і зумів вирвати вольову перемогу, провівши результативну атаку ногою в голову за 6 секунд до фінального гонгу.

Станіслав Горуна
Станіслав Горуна / Фото: Facebook

В тренді

Це сьома медаль Станіслава на чемпіонатах Європи, але перша – золота. Раніше він також вигравав Всесвітні та Європейські ігри. Крім того, 32-річний Горуна вже заробив ліцензію на Олімпіаду-2020 на Токіо.

Також до фіналу чемпіонату дійшла українка Аніта Серьогіна у вазі до 61 кг, де зустрінеться з Йованна Прековіч з Сербії. А ось фаворитка своїй категорії до 55 кг Анжеліка Терлюга ступила в третьому раунді італійці Сарі Кардін (2: 5) і покинула чемпіонат.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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