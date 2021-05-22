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Ударом ногой в голову украинец вырвал золото Европы за 6 секунд до финального гонга

Елена Павлова Елена Павлова
22 мая, 16:48
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Титулованный каратист Станислав Горуна на чемпионате континента-2021 в хорватском Порече дожал 5-кратного чемпиона мира Рафаэля Агаева
Станислав Горуна
Станислав Горуна / Фото: Getty Images

В невероятном финале чемпионата Европы по каратэ в хорватском Порече львовянин Станислав Горуна вырвал золотую медаль для Украины. Ранее одесситка Анжелика Терлюга выиграла турнир в Португалии, уничтожив каратистку из Египта.

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В финальной битве турнира до 75 кг Горуна победил своего принципиального соперника из Азербайджана, 5-кратного чемпиона мира и 11-кратного чемпиона Европы Рафаэля Агаева. Бой завершился со счетом – 3:1 в пользу украинского каратиста.

Развязка борьбы за титул наступила на последней минуте противостояния. За 34 секунды до завершения боя один балл заработал Агаев. Но Станислав Горуна не сдавался и сумел вырвать волевую победу, проведя результативную атаку ногой в голову за 6 секунд до финального гонга.

Станислав Горуна
Станислав Горуна / Фото: Facebook

В тренде

Это седьмая медаль Станислава на чемпионатах Европы, но первая – золотая. Ранее он также выигрывал Всемирные и Европейские игры. Кроме того, 32-летний Горуна уже заработал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио.

Также до финала чемпионата дошла украинка Анита Серегина в весе до 61 кг, где встретится с Йованой Прекович из Сербии. А вот фаворитка своей категории до 55 кг Анжелика Терлюга ступила в третьем раунде итальянке Саре Кардин (2:5) и покинула чемпионат.

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