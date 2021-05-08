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Історія кохання по-одеськи: мама чемпіонки забороняла спілкуватися з майбутнім нареченим

8 травня, 23:25

Олена Павлова Олена Павлова

Титулована каратистка і майбутня учасниця Олімпійських ігор-2020 Анжеліка Терлюга розповіла, як познайомилася з Володимиром Зарецьким 16 років тому

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

В середині квітня стало відомо, що красуня-каратистка Анжеліка Терлюга виходить заміж. Обранцем одеської спортсменки став Володимир Зарецький – тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате. А тепер в своєму Instagram Анжеліка вирішила розповісти історію їхнього знайомства.

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Виявилося, що закохані познайомилися приблизно 16 років тому на змаганнях у Донецьку:

"Мені було 13 років, йому 15. На цьому турнірі до мене "прилипла" дуже смішна, мила, маленька дівчинка, яка ходила зі мною всюди і розповідала купу різних історій. А потім нам на зустріч йшли три хлопця, і вона сказала:" О, дивись, ось це мій брат Вова!". І ми познайомилися. Він запам'ятав мене в моєму фіолетовому спортивному костюмі і згадує досі. Всю дорогу назад в поїзді ми грали в карти, спілкувалися і обмінялися домашніми номерами"

"У нас не було мобільних телефонів, і ми зідзвонювалися по домашньому після школи. Він мені розповідав смішні історії про навчання з волейболістками в одному класі. Чомусь саме це я запам'ятала з наших розмов. А потім це все дістало мою маму: вона розлютилася, що я після школи, не сиджу і не роблю уроки перед тренуванням, а іржу в телефон. І мені поставили заборону. Наступного разу ми зустрінемося на фотосесії Одеської федерації карате за півроку..."

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Анжеліка виступає у ваговій категорії до 55 кг. Є триразовою переможницею чемпіонату Європи з карате. Також українка неодноразово перемагала на престижних міжнародних змаганнях, а ще вперше в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію і влітку буде боротися за медалі на Олімпіаді в Токіо.

Раніше ми розповідали, як футболіст завоював найбажанішу жінку світу.

Відео: Instagram

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