Сексуальний ангел забезпечив рекорди: як футболіст завоював найбажанішу жінку світу

Жизель Бюндхен і Том Бреді разом вже 15 років, але свого часу їх шлюб врятував лист

У ніч на 8 лютого в США відбулося найочікуваніша і прибуткове спортивна подія року – Супербоул-2021. У НФЛ визначився новий чемпіон, і несподівано "Тампа-Бей Баккенірс" обіграли "Канзас-Сіті Чіфс" 31: 9 . 43-річний лідер "Тампи" Том Бреді встановив ще два рекорди – 7 титул в кар'єрі і 5-е звання MVP Супербоула. Після гри він жарко цілував дружину – супермодель Жизель Бюндхен. А в інтерв'ю підкреслює, що на такому ходу завдяки улюбленої.

Реклама

Квотербек "Нью-Інгленд Петріотс" Бреді і одна з найбільш високооплачуваних моделей у світі Бюдхен познайомилися в 2006 році на Різдвяній вечірці не без допомоги спільних друзів. У Жизель було за плечима хворобливе розставання з голлівудським серцеїдом Леонардо Ді Капріо, Том тільки розлучився з моделлю і актрисою Бріджит Мойнахан, але між "ангелом" Victoria's Secret і футболістом пробігла іскра.

Реклама

"Коли наші погляди зустрілися, він посміхнувся, і я зрозуміла, що це найприголомшливіша посмішка, яку я коли-небудь зустрічала. Ми проговорили три години. Мені потрібно було їхати додому на Різдво, але я вже не хотіла. Вам знайоме відчуття, коли не можеш відірватися від людини? ", – згадувала бразилійка, яку називали першою красунею в світі.

Реклама

Зоряний роман розвивався дуже стрімко. Перевіркою на міцність стала новина про вагітність попередньої дівчини Бреді – Бріджит. Але модель дуже тепло прийняла Джека і жартує: Навіть уявити собі неможливо більш милого "бонусного" малюка ".

У лютому 2009-го Жизель і Том зіграли тихе весілля в маленькій церкві в Санта-Моніці, запросивши тільки найближчих: "Ми спланували її всього за 10 днів, – згадував Бреді. – Все було ідеально. Після церемонії вирушили додому і влаштували барбекю- вечірку з шампанським, тортом і морозивом ".

Реклама

Уже в кінці 2009-го у пари народився син Бенджамін, а через три роки – донька Вівіан.

Цікаво, що до знайомства з Жизель Бреді виграв три Супербоула, а при її підтримці – вже чотири. Хоча кілька років тому кілька була за крок від розлучення. Модель зізналася, що нещасна в шлюбі, так як Том повністю занурений в футбол і не досить допомагає з дітьми, щоб він могла втілювати в життя і свої мрії.

Щоб врятувати відносини, Бреді став менше тренуватися і проводити більше часу з сім'єю: "Жизель була нещасна, тому мені довелося дещо виправити". Пара також звернулася до фахівця. Бреді розповів, що під час терапії Жизель написала йому лист, в якому розповіла про свої почуття і проблеми в їхньому шлюбі. Том зберігає його досі:

"Я тримаю лист в ящику столу і іноді перечитую його. Це дуже щирий лист і хороше нагадування, що наш шлюб вимагав великої роботи. Мені дуже пощастило, що я зустрів жінку, з якою я бачу себе все життя і яка підтримає мене у всьому, що б я не зробив ".

Раніше ми розповідали вам про футбол, якого ми не знаємо: як українець став героєм Австралії .

Радість вболівальників "Тампа-Бей Бакканірс" після перемоги в Супербоула Відео: Reuters

Всі подробиці в спецтемі Історія дня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама