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У росіян немає серця та душі. Олімпійська призерка благає зупинити війну

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 13:53
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Українська каратистка Анжеліка Терлюга після своєї нової перемоги різко висловилася на адресу жителів країни-агресорки
Терлюга впевнена у бездушності росіян
Терлюга впевнена у бездушності росіян / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram Анжеліки Терлюги

Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула свою нову перемогу. На турнірі у Португалії їй не було рівних у ваговій категорії до 55 кг.

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Після успіху на березі Атлантичного океану, одеситка написала несамовитий пост на своїй сторінці Instagram. Нещодавній обстріл її рідного міста став черговим злочином орків на території нашої країни. Терлюга разом з іншими відомими українськими спортсменками жорстко реагували на наслідки ракетного удару по Одесі.

Терлюга принесла Україні срібло Олімпіади у Токіо
Терлюга принесла Україні срібло Олімпіади у Токіо / Фото: Reuters

Тепер же Анжеліка Терлюга висловила всі свої негативні емоції щодо російських громадян, які підтримують або замовчують війну в Україні.

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"Важко пояснити все, що я відчуваю. Так складно перебувати тут, на змаганнях, у момент, коли найближчі люди не в безпеці. Кожну секунду в думках я з чоловіком, моєю сім'єю та друзями.

За день до фіналу, у суботу, російська армія атакувала моє місто – Одесу, ракета потрапила до будівлі, де загинули мирні жителі. Один з них – 3-місячна дитина і сталося це на Великдень. У росіян – свята, в українців – трагедії щодня. Щодня нас убивають. Вони вбивають жорстоко та із застосуванням насильства!

У них немає Бога, у них немає серця та душі, у них немає почуттів, вони продовжують підтримувати війну проти України та радіти "кривавим трофеям", вкраденим із наших будинків. Ми всі благаємо світову громадськість про те, що нам потрібна допомога, щоб припинити вбивати український народ!"

У Туреччині пам'ять загиблих мирних жителів та немовля в Одесі вшанували гравці донецького Шахтаря під час благодійного матчу проти Антальяспора.

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