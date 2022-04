Терлюга та Серегіна підкорили Португалію. Фантастичний успіх українців на турнірі з карате

У Португалії з 22 по 24 квітня пройшов другий етап Прем'єр Ліги карате сезону 2022. У змаганнях взяли участь 294 спортсмени з 53 країн світу. Україну представляли 16 атлетів, повідомляє сайт Української федерації карате.

Блискуче виступили на турнірі дві найдосвідченіші каратистки – одеситки Анжеліка Терлюга (до 55 кг) та Аніта Серьогіна (до 61 кг).

Анжеліка на шляху до фіналу по черзі здолала суперниць із Алжиру, Швейцарії, Люксембургу та Італії. А золотому фіналі перемогла досвідчену туркеню Тубу Якан.

Другу золоту медаль нашій команді принесла Аніта Серьогіна. Українка перемогла представниць Швейцарії, Марокко, Канади, Перу. А у фіналі Серьогіна була сильніша за Ассель Канай із Казахстану.

Дві бронзові нагороди вибороли львів'янка Діана Шостак та Галина Мельник.

Єдину медаль у чоловіків отримав Андрій Заплітний. У бронзовому фіналі молодий чернівчанин переміг суперника з Італії.

Олімпійський призер Станіслав Горуна цього разу лишився без нагороди. Найкращий спортсмен у березні за версією Всесвітніх ігор захищає Україну у лавах ЗСУ, але на змагання його відпускають.

It was an emotional first day of competition at #Karate1Matosinhos for some of the karatekas on the tatami today



FULL VIDEO of highlights of Kumite of Day 1 https://t.co/Hkoal0gKFq #Karate pic.twitter.com/ifS4TminmW