Ексклюзивна бронза Токіо-2020 принесла величезні гроші українським волонтерам

Український каратист Станіслав Горуна, який захищає країну у лавах ЗСУ, зміг виручити велику суму для волонтерської організації. Це стало можливо після того, як він виставив на торги свою бронзову нагороду Токіо-2020.
Олімпійський призер отримав за свій лот 20 500 доларів (понад 600 000 гривень). Всі отримані кошти будуть передані до фонду волонтерської організації Ukraine Alive 2022. Після чого розподілені на потреби українських переселенців, ЗСУ та тероборони.
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Бронзова медаль Станісала Горуни є ексклюзивною, оскільки змагання з карате вперше проводились на Олімпійських іграх.
Окрім цього, Станіслава Горуну визнано найкращим спортсменом березня за версією Всесвітніх ігор, попри те, що спортсмен зробив паузу у професійній кар'єрі заради захисту країни.
Паралімпієць Сергій Ємельянов зібрав майже мільйон гривень для допомоги українській армії.