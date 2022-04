Терлюга и Серегина покорили Португалию. Фантастический успех украинцев на турнире по каратэ

В Португалии с 22 по 24 апреля прошел второй этап Премьер Лиги каратэ сезона 2022. В соревнованиях приняли участие 294 спортсмена из 53 стран мира. Украину представляли 16 атлетов, сообщает сайт Украинской федерации каратэ.

Блестяще выступили на турнире две самые опытные каратистки – одесситки Анжелика Терлюга (до 55 кг) и Анита Серегина (до 61 кг).

Анжелика на пути к финалу по очереди одолела соперниц из Алжира, Швейцарии, Люксембурга и Италии. А золотом финале победила опытную турчанку Тубу Якан.

Вторую золотую медаль нашей команде принесла Анита Серегина. Украинка победила представительниц Швейцарии, Марокко, Канады, Перу. А в финале Серегина была сильнее Ассель Канай из Казахстана.

Две бронзовые награды завоевали львовянка Диана Шостак и Галина Мельник.

Единственную медаль у мужчин получил Андрей Заплитный. В бронзовом финале молодой черновчанин победил соперника из Италии.

Олимпийский призер Станислав Горуна на этот раз остался без награды. Лучший спортсмен в марте по версии Всемирных игр защищает Украину в рядах ЗСУ, но на соревнования его отпускают.

