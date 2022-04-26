У россиян нет сердца и души. Олимпийская призерка умоляет остановить войну

Украинская каратистка Анжелика Терлюга после новой своей победы резко высказалась в адрес жителей страны-агрессора

Терлюга уверена в бездушии россиян / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram Анжелики Терлюги

Украинская каратистка Анжелика Терлюга добыла свою новую победу. На турнире в Португалии ей не было равных в весовой категории до 55 кг.

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После успеха на берегу Атлантического океана, одесситка написала душераздирающий пост на своей странице в Instagram. Недавний обстрел ее родного города стал очередным преступлением орков на территории нашей страны. Терлюга вместе с другими известными украинскими спортсменками жестко реагировали на последствия ракетного удара по Одессе.

Терлюга принесла Украине серебро Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

Теперь же Анжелика Терлюга высказала все свои негативные эмоции по отношению к российским гражданам, которые поддерживают либо умалчивают о войне в Украине.

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Трудно объяснить все, что я чувствую…Так сложно находиться здесь, на соревнованиях, в момент, когда самые близкие люди не в безопасности. Каждую секунду в мыслях я с мужем, моей семьей и друзьями. За день до финала, в субботу, российская армия атаковала мой город – Одессу, ракета попала в здание, где погибли мирные жители. Один из них – 3-х месячный ребенок и произошло это на Пасху. У россиян – праздники, у украинцев – трагедии каждый день. Каждый день нас убивают. Они убивают жестоко и с применением насилия! У них нет Бога, у них нет сердца и души, у них нет чувств, они продолжают поддерживать войну против Украины и радоваться "кровавым трофеям", украденным из наших домов. Мы все умоляем мировую общественность, о том, что нам нужна помощь, чтобы прекратить убивать украинский народ!

В Турции память погибших мирных жителей и младенца в Одессе почтили игроки донецкого Шахтера во время благотворительного матча против Антальяспора.