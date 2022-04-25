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Сколько еще? Шахтер почтил память младенца, который погиб от ракеты фашистов (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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25 апреля, 22:34
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Донецкий клуб выиграл в спарринге с Антальяспором и вспомнил о 215 детях, ставших жертвами военных действий армии Путина на территории Украины
Шахтер почтил память детей-жертв войны с Россией
Шахтер почтил память детей-жертв войны с Россией / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер провел свой четвертый поединок в рамках благотворительного тура Shakhtar Global Tour For Peace. Соперником команды Роберто Де Дзерби выступил середняк чемпионата Турции Антальяспор.

Поединок не был показан в прямом эфире из-за запрета от турецкой федерации футбола, поскольку параллельно проходили матчи местной Суперлиги. Наставник выставил приближенный к основе состав.

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С первых минут на поле вышли оба легионера, которые были в заявке – Манор Соломон и Марлон. Также в старте оказался и Ярослав Ракицкий.

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Перед игрой дончане провели трогательную акцию, почтив память 215 детей, которые погибли от военных действий российских фашистов на территории Украины. На футболках была фотография ручки маленькой Киры из Одессы.

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Жизнь трехмесячной девочки оборвалась 23 апреля после того, как российская ракета попала в жилой дом. Погибла также мама и бабушка Киры. Кроме того, на футболках была красноречивая надпись: "215 детей убиты. Сколько будет еще?"

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Что же касается самого матча, то хозяева открыли счет на 8 минуте усилиями Эрдилмана, однако дончане быстро отыгрались. Постарался Манор Соломон, который спустя 13 минут восстановил паритет.

Этот счет продержался почти конца встречи, однако Шахтер таки вырвал победу. На 76 минуте голом отметился форвард Мариуполя Дмитрий Топалов. Отметим, что свой следующий благотворительный матч дончане проведут 1 мая против Хайдука из Сплита.

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Все деньги от реализации билетов и рекламы на матчи тура будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам, а также на помощь украинским детям, которые пострадали от войны

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