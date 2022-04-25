Матч Шахтера запретили показывать в прямой трансляции. Всему виной – турки

Местная федерация футбола боится конкуренции с поединками Суперлиги, поэтому отказала дончанам в возможности показать игру украинцам в прямом эфире

Донецкий Шахтер поддержал 4-летнюю Алису из Мариуполя / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер проведет свой четвертый благотворительный поединок в рамках тура Shakhtar Global Tour For Peace. Соперником команды Роберто Де Дзерби станет турецкий клуб Антальяспор.

Матч начнется в 20:30 на "Анталья Арена", его в прямом эфире должен был показать телеканал Футбол. Впрочем, "горняки" сообщили, что игра не будет транслироваться в онлайне.

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Причиной стал запрет от Федерации футбола Турции на показ игры в прямой трансляции. Организация наложила бан из-за того, что параллельно пройдут две игры местного чемпионата. На 20:30 также назначены поединки Бешикташ – Касымпаша и Сивасспор – Аланьяспор.

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К слову, в составе Антальяспора нынче выступают два экс-игрока дончан – хавбек Фернандо, а также лучший бомбардир в истории Шахтера Луис Адриано. Ранее дончане уступили Олимпиакосу и Фенербахче в благотворительных поединках (по 0:1), а также одолели Лехию (3:2).

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Напомним, что все деньги реализации билетов и рекламы на благотворительные матчи будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам, а также на помощь украинским детям, которые пострадали от войны.