Шахтер заявится в чемпионат России? Гендиректора объяснил позицию клуба

Сергей Палкин категорически отмел вариант, что Шахтер будет выступать не в чемпионате Украины, а в стране-агрессоре

Сергей Палкин заявил, что Шахтер будет играть только в Украине

Уже восемь лет донецкий Шахтер не играет на своем родном стадионе "Донбасс-Арена". В 2014 году команда уехала из Донецка из-за оккупации региона Россией и подконтрольных ей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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С началом полномасштабной войны на Донбассе продолжается активная фаза противостояний, а Донецк по-прежнему остается оккупированным. На днях генеральный директор Шахтера Сергей Палкин дал интервью ВВС, рассказав о мечте вернуться в родной город.

"С 2014 года мы покинули Донецк и играли по всей Украине: во Львове, Харькове, Киеве. Но все это время у нас была одна мечта – вернуться в Донецк. У нас остается эта мечта, просто может понадобиться немного больше времени. Наша страна остается единой. Без мечты будет сложно продолжать. Тяжело жить без родного города, тренировочной базы, болельщиков".

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Также Сергей Палкин высказал позицию клуба, если Донецк станет частью России. Гендиректор даже не думает о том, чтобы играть в чемпионате страны-оккупанта.

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"Мы никогда не вернемся в Донецк, если его будет контролировать Россия. Мы украинская команда и будет играть лишь в чемпионате Украины. Мы никогда не будет играть в чемпионате России, это наша основная позиция".

Отметим, что нынче Шахтер проводит благотворительные матчи в Европе для помощи украинцам, которые пострадали от войны с Россией. Команда Де Дзерби уже отыграла с Олимпиакосом (0:1), Лехией (3:2) и Фенербахче (0:1), а сегодня сразится с Антальяспором.