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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Скільки ще? Шахтар вшанував пам'ять дитини, яка загинула від ракети фашистів (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 22:34
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Донецький клуб виграв у спарингу з Антальяспором і згадав про 215 дітей, які стали жертвами військових дій армії Путіна на території України.
Шахтар вшанував пам'ять дітей-жертв війни з Росією
Шахтар вшанував пам'ять дітей-жертв війни з Росією / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар провів свій четвертий поєдинок у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour For Peace . Суперником команди Роберто Де Дзербі виступив середняк чемпіонату Туреччини Антальяспор.

Поєдинок не був показаний у прямому ефірі через заборону від турецької федерації футболу, оскільки паралельно проходили матчі місцевої Суперліги. Наставник виставив наближений до основи склад.

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З перших хвилин на поле вийшли обидва легіонери, які були у заявці – Манор Соломон та Марлон. Також у старті опинився і Ярослав Ракицький.

Читайте також: Шахтар ніколи не повернеться до російського Донецька

Перед грою донеччани провели зворушливу акцію, вшановуючи пам'ять 215 дітей, які загинули від військових дій російських фашистів на території України. На футболках була фотографія ручки маленької Кіри із Одеси.

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Життя тримісячної дівчинки обірвалась 23 квітня після того, як російська ракета потрапила до житлового будинку. Загинула також мама та бабуся Кіри. Крім того, на футболках був промовистий напис: "215 дітей убито. Скільки буде ще?"

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Що ж до самого матчу, то господарі відкрили рахунок на 8 хвилині зусиллями Ерділмана, проте донеччани швидко відігралися. Постарався Манор Соломон, який за 13 хвилин відновив паритет.

Цей рахунок протримався майже наприкінці зустрічі, однак Шахтар таки вирвав перемогу. На 76 хвилині голом відзначився форвард Маріуполя Дмитро Топалов. Зазначимо, що свій наступний благодійний матч донеччани проведуть 1 травня проти Хайдука зі Спліту.

Читайте також: Італійський клуб-невдаха планує вкрасти тренера Шахтаря

Усі гроші від реалізації квитків та реклами на матчі туру будуть передані українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам, а також на допомогу українським дітям, які постраждали від війни

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