Шахтар заявиться до чемпіонату Росії? Гендиректор пояснив позицію клубу

Вже вісім років донецький Шахтар не грає на своєму рідному стадіоні "Донбас-Арена". У 2014 році команда виїхала з Донецька через окупацію регіону Росією та підконтрольними їй терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".
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З початком повномасштабної війни на Донбасі триває активна фаза протистоянь, а Донецьк, як і раніше, залишається окупованим. Днями генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін дав інтерв'ю ВПС розповівши про мрію повернутися до рідного міста.
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"З 2014 року ми покинули Донецьк та грали по всій Україні: у Львові, Харкові, Києві. Але весь цей час ми мали одну мрію – повернутися до Донецька.
У нас залишається ця мрія, просто може знадобитись трохи більше часу. Наша країна залишається єдиною. Без мрії буде складно продовжувати. Важко жити без рідного міста, тренувальної бази, уболівальників".
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Також Сергій Палкін висловив позицію клубу, якщо Донецьк стане частиною Росії. Гендиректор навіть не думає про те, щоб грати у чемпіонаті країни-окупанта.
"Ми ніколи не повернемося до Донецька, якщо його контролюватиме Росія. Ми українська команда і гратимемо лише в чемпіонаті України. Ми ніколи не гратимемо в чемпіонаті Росії, це наша основна позиція".
Зазначимо, що сьогодні Шахтар проводить благодійні матчі в Європі для допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією. Команда Де Дзербі вже відіграла з Олімпіакосом (0:1), Лехією (3:2) та Фенербахче (0:1), а сьогодні битиметься з Антальяспором.