Готовий працювати безкоштовно! Італійська відданість коуча Шахтаря

Роберто Де Дзербі залишається в донецькому клубі, адже ще не сказав останнього слова з молодою перспективною командою

Де Дзербі готовий безкоштовно працювати в Шахтарі / Фото: Колаж: Сьогодні

Італійський фахівець, який продовжує керувати командою під час матчів у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour For Peace не збирається залишати Шахтар. Роберто Де Дзербі залишається відданим своїм гравцям, але при цьому шкодує, що багато футболістів залишили донецький клуб.

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Для головного тренера гірників головним питанням є відновлення офіційних турнірів, де зможе виступати його команда. Де Дзербі налаштований бути з командою до кінця, і навіть відмовитися від заробітної плати на рік:

"Я хочу підтвердити те, що сказав раніше італійським ЗМІ – я хочу залишитись у Шахтарі. Навіть якщо ми не матимемо такої сильної команди, яка була до війни. Навіть за мінімальної зарплати. Справа не в грошах – я готовий рік тренувати безкоштовно. Проблема зараз в іншому – УПЛ буде чи ні? Зрозумійте, моя команда для мене як дитина. І настає момент, коли команда виростає, і тоді я йду. Так було із Сассуоло, і так я хотів зробити у Шахтарі. Можу сказати, що мій Шахтар був дуже сильним. Це могла б бути команда, яка писала б історію, і не тільки в Україні. Якщо буде розуміння, що УПЛ більше не буде, то я повинен піти іншим шляхом і зрозуміти, де я далі працюватиму. Сьогодні я тренер Шахтаря і не веду перемовин з іншими клубами, а далі подивимося. "

Наступний свій благодійний поєдинок Шахтар зіграє у Туреччині проти Антальяспору, за який виступає ексфорвард донецького клубу Луїс Адріано

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