Бажають скористатися війною? Італійський клуб-невдаха планує вкрасти тренера Шахтаря

Наполі ніяк не може виграти чемпіонство і вважає, що з цим завданням може впоратися Роберто Де Дзербі

У Наполі бачать тренером Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Війна в Україні поставила на паузу УПЛ, через що гравці та тренери втратили роботу. У цей час Шахтар продовжує серію благодійних матчів у Європі задля підтримки українців.

Ходили чутки про можливий відхід наставника донеччан Роберто Де Дзербі, проте сам італієць нещодавно розвіяв їх. Коуч запевнив, що готовий тренувати "Шахтар" навіть безкоштовно.

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Щоправда, ЗМІ все одно приписують інтерес до алленаторів з боку інших команд. Раніше у послугах Де Дзербі була зацікавлена збірна Італії. Тепер Роберто називають одним з кандидатів на посаду тренера Наполі.

Про це повідомляє ресурс La Reppublica. Головним конкурентом Де Дзербі називають коуча Фіорентини Вінченцо Італіяно. За їхньою інформацією, президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс вже провів розмову з обома фахівцями і поки що віддає перевагу тренеру "фіалок".

Зазначимо, що Наполі продовжує невдало боротися за Скудетто. Команда не вигравала золото турніру з 1990 року, коли за неї виступав великий Дієго Марадона.

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Цього сезону команда під керівництвом Лучано Спаллетті йде на третьому місці в Серії А, відстаючи від лідера Мілана вже на сім очок за 4 тури до фінішу.