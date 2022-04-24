Одесская трагедия: боль и слезы украинских спортсменок

Ужасающий ракетный обстрел украинского города, вызвал эмоциональный срыв среди одесситок и других спортсменок нашей страны

Украинские спортсменки шокированы обстрелом Одессы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мирный город Одесса подвергся подлому ракетному удару со стороны рашистских войск. Армия орков продолжает уничтожать гражданское население Украины, не оставляя шансов на жизнь даже маленьким детям.

Ничтожное преступление послушников Путина просто выбило с колеи многих украинских спортсменок, особенно тех, кто родом из Одессы. Все свои реакции девушки показали в социальной сети Instagram.

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Одной из первых свою реакцию продемонстрировала коренная одесситка Даяна Ястремская. Теннисистка не смогла сдержать слез.

"Мой город, Одесса. Нет слов. Только слезы."

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Первая ракетка Украины, также одесситка, Элина Свитолина была лаконична. Черный экран, название города, слезы и разбитое сердце – так свои соболезнования погибшим и пострадавшим передала топ-теннисистка.

Одесситка Анжелика Терлюга, которая стала призером олимпиады Токио-2020, призвал остановить войну после ракетного обстрела ее родного города.

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"Одесса… Мой город вновь атакован ракетными ударами час назад. Пожалуйста, остановите войну и помогите Украине. Я вас умоляю."

Не осталась в стороне и киевлянка Дарья Белодед. Она наиболее жестко отреагировала на одесскую трагедию:

"Какой ужас... Твари, ненавижу вас всех. Когда уже это закончится..." – подытожила украинская дзюдоистка."

Несколько дней назад президент МОК Томас Бах, признал России и Беларусь агрессорами в войне против Украины. Спортсмены из стран-агрессоров отстранены от участия в соревнованиях под эгидой оранизации.