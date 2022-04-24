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Динамо Загреб --
Динамо --
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Вильярреал --
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Одесская трагедия: боль и слезы украинских спортсменок

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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24 апреля, 11:10
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Ужасающий ракетный обстрел украинского города, вызвал эмоциональный срыв среди одесситок и других спортсменок нашей страны
Украинские спортсменки шокированы обстрелом Одессы
Украинские спортсменки шокированы обстрелом Одессы / Фото: Коллаж: Сегодня

Мирный город Одесса подвергся подлому ракетному удару со стороны рашистских войск. Армия орков продолжает уничтожать гражданское население Украины, не оставляя шансов на жизнь даже маленьким детям.

Ничтожное преступление послушников Путина просто выбило с колеи многих украинских спортсменок, особенно тех, кто родом из Одессы. Все свои реакции девушки показали в социальной сети Instagram.

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Одной из первых свою реакцию продемонстрировала коренная одесситка Даяна Ястремская. Теннисистка не смогла сдержать слез.

"Мой город, Одесса. Нет слов. Только слезы."

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Первая ракетка Украины, также одесситка, Элина Свитолина была лаконична. Черный экран, название города, слезы и разбитое сердце – так свои соболезнования погибшим и пострадавшим передала топ-теннисистка.

Одесситка Анжелика Терлюга, которая стала призером олимпиады Токио-2020, призвал остановить войну после ракетного обстрела ее родного города.

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"Одесса… Мой город вновь атакован ракетными ударами час назад. Пожалуйста, остановите войну и помогите Украине. Я вас умоляю."

Не осталась в стороне и киевлянка Дарья Белодед. Она наиболее жестко отреагировала на одесскую трагедию:

"Какой ужас... Твари, ненавижу вас всех. Когда уже это закончится..." – подытожила украинская дзюдоистка."

Несколько дней назад президент МОК Томас Бах, признал России и Беларусь агрессорами в войне против Украины. Спортсмены из стран-агрессоров отстранены от участия в соревнованиях под эгидой оранизации.

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4
Арина Соболенко Арина Соболенко
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5
Мария Саккари Мария Саккари
4705
6
Анетт Контавейт Анетт Контавейт
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7
Каролина Плишкова Каролина Плишкова
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8
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9
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Каспер Рууд Каспер Рууд
4110
8
Андрей Рублев Андрей Рублев
3865
9
Феликс Оже-Альяссим Феликс Оже-Альяссим
3625
10
Кэмерон Норри Кэмерон Норри
3440
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Вчера
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суббота, 16 апреля
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2
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38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
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13-29 мая

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Формула-1. Таблица гонщиков
# Страна Имя Баллы
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
78
2
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
38
3
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
37
4
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
36
5
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
33
6
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
28
7
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
20
8
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
20
9
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
14
10
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
13
11
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
11
12
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
6
13
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
4
14
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
15
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
16
Александр Албон

Александр Албон

Williams
1
17
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
18
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
0
19
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
20
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
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