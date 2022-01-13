Дивно, але він не з Росії: затримали лікаря, який постачав допінг на Олімпіаді-2020

Американська прокуратура звинуватила лікаря Еріка Ліра у постачанні допінгу спортсменам на Олімпійських іграх у Токіо

Прокуратура США заявила, що чоловік поширював наркотики, зокрема гормон росту, з метою підриву Ігор-2020 у Токіо.

Читайте також: Росію вже розстріляли б, а Україні зійшло з рук. Магучіх і далі з ними обійматиметься?

Реклама

Повідомляється, що Ліра отримав підроблені версії рецептурних препаратів, що використовуються для збільшення виробництва еритроцитів, із Центральної та Південної Америки та роздав їх двом спортсменам.

Одним із них, за непідтвердженими даними, є нігерійська легкоатлетка Блессінг Окагбаре.

Блессінг Окагбаре. Фото: Reuters

Читайте також: У Росії винайшли новий допінг? Махінації готуються до Олімпіади-2022

Реклама

Вона була тимчасово відсторонена міжнародною антидопінговою організацією після позитивного результату тесту на гормон росту

Читайте також: Чистих не залишилося: єдина російська олімпійська чемпіонка – і та погоріла на допінгу

Лірі було пред'явлено звинувачення відповідно до закону Родченкова, ухваленого наприкінці 2020 року і названого на честь російського інформатора Григорія Родченкова.

Реклама

Він дозволяє прокурорам добиватися тюремного ув'язнення строк до 10 років та штрафу у розмірі до 1 мільйона доларів для правопорушників, пише Reuters.