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Спокуслива Клочкова рятується від спеки на Київському морі

Олена Павлова Олена Павлова
11 липня, 23:48
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Олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова проводить вихідні під Києвом і отримує задоволення від життя, а також радує шикарним фото
Яна Клочкова відпочиває під Києвом
Яна Клочкова відпочиває під Києвом / Фото: Facebook

Після гастротура по Львову чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова повернулася до столиці і рятується від літньої спеки на Київському морі. І, схоже, найбільш титулована спортсменка України зараз дійсно щаслива і задоволена своїм життям. І виглядає 38-річна Клочкова шикарно.

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"Любити те, що є, не чекати ідеального моменту, намагатися сповна проживати кожен день, не сумувати, як би складно не було, вірити в майбутнє – це і є вдячність. Внутрішній спокій приходить саме тоді, коли вдячний за поточний мить, коли не метушишся і не мучиш себе думками "могло бути краще". Тільки в стані спокою можна почути відповіді на свої питання і зрозуміти, куди рухатися", – написала Клочкова в Facebook

Раніше ми розповідали, що Клочкова боялася впасти з дошки і за свої скрипучі коліна. Найтитулованіша спортсменка України знайшла для себе новий водний вид спорту. Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання тепер захоплена катанням на дошці – Supboard. Хоча спочатку дуже боялася впасти в воду.

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