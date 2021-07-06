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Клочкова забула про фігуру у Львові: після тістечок борщ з салом і пампушками

Олена Павлова Олена Павлова
6 липня, 14:11
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Найтитулованіша спортсменка України Яна Клочкова відпочиває у Львові, де куштує місцеву кухню – від вабливих солодощів до національних страв
Яна Клочкова у Львові
Яна Клочкова у Львові / Фото: Facebook

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова вибралася на відпочинок до Львова. І, судячи з фото у Facebook, влаштувала собі гастротур по старовинному місту. Раніше Клочкова зізналася, що була у стосунках з одруженим чоловіком.

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Титулована плавчиха встигла не тільки оглянути архітектуру міста, а й продегустувати місцеву кухню – від морозива і тістечок до борщу з салом і пампушками. Що абсолютно не шкодить ідеальній фігурі 38-річної Клочкової.

Раніше ми розповідали, що Клочкова боялася впасти з дошки і за свої скрипучі коліна. Найтитулованіша спортсменка України знайшла для себе новий водний вид спорту. Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання тепер захоплена катанням на дошці – Supboard. Хоча спочатку дуже боялася впасти в воду.

Дивіться також відверте інтерв'ю Яни Клочкової про її життя

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